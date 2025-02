Pericol pentru cel mai mare proiect energetic al Romaniei? Un ONG de mediu cere in instanta la Cluj anularea autorizatiei de construire a conductei pentru gazele din Marea Neagra

Un ONG contesta in instanta autorizatia de construire pentru conducta de gaz Tuzla-Podisor, cel mai mare proiect energetic al Romaniei, si cere anularea ei. Ministerul Energiei a emis autorizatia in 2018, iar aceasta a expirat inca din 2021, inainte ca lucrarile de constructie sa inceapa, arata organizatia.E vorba de Bankwatch Romania, care a deschis actiune in instanta la Curtea de Apel Cluj si invoca nelegalitatea acordului de mediu, care sta la baza emiterii autorizatiei de construire. ... citește toată știrea