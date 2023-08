Se pare ca soferii teribilisti nu lipsesc nici din Cluj, dimpotriva, se pare ca pe sosele apar din ce in ce mai multi astfel de indivizi care se urca la volan dupa ce au consumat droguri sau bauturi alcoolice.In ultimele zile politistii clujeni au prins mai multi soferi drogati si beti pe drumurile din judet.In seara de 27 august, in jurul orei 22:50, un barbat de 32 de ani din municipiul Cluj-Napoca, a fost prins de politisti in localitatea Aghiresu Fabrici, beat si drogat la volan. Acesta ... citeste toata stirea