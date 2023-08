Numarul accidentelor in care sunt implicate trotinete a crescut exponential in ultimii 5 ani. Astfel la nivel national, din 2018 pana in iunie 2023 au avut loc 2.953 de accidente rutiere in care au fost implicate trotinete electrice, care au rezultat in 23 de morti, 399 de raniti grav si 2.651 de raniti usor. Din numarul total de accidente in care au fost implicati ,,trotinetistii", peste 2600 au fost provocate din vina lor, potrivit Hotnews. ... citeste toata stirea