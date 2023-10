Nu toti oamenii stiu despre pericolul din timpul fermentarii mustului! Doar cateva minute de inhalare a dioxidului de carbon pot fi fatale.Butoaiele cu must depozitate in beciurile care nu au cai de aerisire sunt un adevarat pericol.Efectele asupra organismului sunt cauzate de reducerea cantitatii de oxigen in spatiile inchise in care fermenteaza vinul. Dioxidul de carbon rezultat in urma fermentatiei ... citeste toata stirea