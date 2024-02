Perie smart de toaleta, realizata prin imprimare 3D, inventata la Cluj de un doctorand de la UTCN

Un doctorand al Universitatii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), Eugen Gutiu, a inventat prima perie smart de toaleta care este realizata prin imprimare 3D, arata cluj24.ro."Este vorba despre o perie smart pentru toaleta, pe care am numit-o Vulcan, care este din silicon, usor de curatat si de dezinfectat, cu lichid sau cu lumina UV. Am lucrat 3 ani pana am realizat un prototip functional, care poate fi dus pentru productie in piata.Toate piesele sunt imprimate 3D si sunt din plastic biodegradabil si ... citește toată știrea