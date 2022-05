Perioada de autorecenzare se prelungeste pana in 27 mai, anunta azi Institutul National de Statistica.Platforma de autorecenzare va fi deschisa pana vineri, 27 mai 2022, iar vizita recenzorilor in teren se va desfasura in perioada 31 mai - 17 iulie 2022.Decizia, luata in cadrul sedintei Comisiei Centrale pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor (12 mai 2022), ... citeste toata stirea