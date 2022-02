Perioada de izolare pentru bolnavii COVID a fost scurtata. Cat trebuie sa stea acasa pacientii vaccinati si cei nevaccinati

Perioada de izolare pentru pacientii COVID se scurteaza, potrivit unui ordin al ministrului Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial. Pacientii nevaccinati si cei care au avut COVID cu mai mult de trei luni in urma vor sta 7 zile in izolare, fata de 10 zile, cat era pana acum. Cei vaccinati si cei care au avut boala cu mai mai putin de trei luni in urma vor sta doar 5 zile in izolare, fata de 7 zile anterior.Ordinul de ministru publicat in Monitorul Oficial modifica, printre altele, durata ... citeste toata stirea