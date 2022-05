Perioada de valabilitate a autorizatiei de construire poate fi prelungita la doi ani. Vezi care sunt conditiile

Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 18 mai, un proiect de lege care prevedea ca autoriztia de construire se poate prelungi pentru o perioada de 24 de luni, fata de 12 luni cat era pana in prezent, in cazul lucrarilor de constructii care nu pot fi incepute sau nu pot fi executate integral la termenul stabilit.S-au inregistrat 268 voturi "pentru", doua "impotriva" si 14 abtineri. Camera Deputatilor este for decizional pentru acest proiect. Deputatii au introdus mai multe amendamente la ... citeste toata stirea