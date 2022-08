Persoana care a furat cutia milei din Biserica Romano-Catolica "Sf. Mihail", prinsa de autoritati. Cine este faptasul

Politia municipiului Cluj-Npaoca a fost sesizata vineri, 26 august, despre faptul ca o persoana necunoscuta a furat cutia destinata colectarii banilor din interiorul Bisericii "Sf. Mihail", situata in Cluj-Napoca."La data de 28 august, in urma activitatilor investigativ-operative, politistii au identificat persoana banuita de savarsirea infractiunii, fiind vorba despre un barbat, in varsta de 31 de ani, din municipiul Brasov", au declarat reprezentantii IPJ Cluj."Activitatile sunt continuate ... citeste toata stirea