Persoana cazuta de pe un bloc, in Turda

O persoana a cazut de pe un bloc in Turda, pe strada Libertatii.In jurul orei 17.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda au fost sesizati prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca o persoana de sex feminin a cazut de la etajul unui imobil situat in municipiu. La fata locului a fost stabilita identitatea persoanei, respectiv a unei femei in varsta de 38 de ani, aceasta fiind transportata la o unitate medicala pentru a primi ingrijiri medicale.ISU Cluj: Interventie pentru acordarea ... citeste toata stirea