O persoana s-a electrocutat pe B-dul Munci in incinta CUG. ISU Cluj intervine la acest caz produs miercuri, 16 martie, in jurul orei 18.50.Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit alaturi de un echipaj SMURD pentru acordarea asistentei medicale unui barbat care a suferit arsuri grave, cel mai probabil in urma electrocutarii, pe Bulevardul Muncii ... citeste toata stirea