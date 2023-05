O persoana s-a inecat in raul Somes, la Barajul Floresti, anunta ISU Cluj.Incidentul s-a produs miercuri, 24 mai, in jurul orei 12.30. Din apa a fost scos cadavrul unei persoane de sex feminin.La data de 24 mai a.c. politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au fost sesizati despre faptul ca la aceeasi data, in intervalul orar 02.00-07.00, o ... citeste toata stirea