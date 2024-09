Persoana prinsa sub un copac intr-o comuna din Cluj. Un tanar si-a pierdut viata

O persoana a fost prinsa sub un copac, in comuna Poieni, Tranisu, in jurul orei 13:38.Echipajele de interventie incearca sa ajunga in aceste momente la persoana care are nevoie de ajutor.,,Victima se afla intr-o zona greu accesibila", a transmis ISU Cluj.Din nefericire, un tanar de aproximativ 25 de ani si-a pierdut viata.,,Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa-amiaza in apropierea localitatii Tranisu, comuna Poieni, pentru a asista un ... citește toată știrea