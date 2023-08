In prima zi de la Untold 2023, au fost depistate 34 de persoane care aveau droguri asupra lor si nu au fost lasate sa intre in festival.Jandarmii, politistii si pompierii clujeni au aplicat 96 de sanctiuni contraventionale (44 de amenzi in valoare totala de 46.050 lei si 52 de avertismente scrise), din care mentionam:- 31 de sanctiuni la regimul rutier, (13 avertismente scrise si 18 amenzi in valoare de 13.050 lei);- 37 sanctiuni pentru nerespectarea normelor de prevenire si stingere a ... citeste toata stirea