Primaria Cluj-Napoca a demarat programul de distribuire si preluare a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie.Ajutorul de incalzire se acorda persoanelor cu domiciliul sau resedinta valabila in Cluj-Napoca in perioada sezonului rece (noiembrie 2023 - martie 2024), pe baza cererii si declaratiei pe propria raspundere, insotita de actele necesare.Suplimentul pentru energie se acorda persoanelor cu domiciliul sau resedinta valabila in ... citeste toata stirea