Personalul medical al spitalelor din subordinea Consiliului Judetean Cluj primeste si anul viitor stimulente financiare in cuantum de doua salarii medii brute lunar, adica o mie de euro, ca sa ramana motivati

Personalul medical al spitalelor din subordinea Consiliului Judetean Cluj primeste si anul viitor stimulente financiare in cuantum de doua salarii medii brute lunar, din fondurile institutiei, ca sa ramana motivati.Decizia a fost luata in urma cu putine momente aproape in unanimitate de catre consilierii judeteni prezenti, 31 de voturi "pentru" din totalul de 33 prezenti.Decizia luata de Consiliul Judetean in sedinta din aceasta dupa-masa vizeaza doar personalul medical, nu si cel auxiliar. ... citeste toata stirea