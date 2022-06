Perversul "libidinos" care hartuia studentele din Cluj a fost retinut, numai pentru 24 de ore. Maine ii dau drumul?

Politistii clujeni au retinut barbatul care a fost acuzat de hartuirea tinerelor studente din Cluj-Napoca. Barbatul in varsta de 39 de ani este cercetat pentru patru infractiuni printre care si acte de exhibitionism in spatiul public, dupa ce s-ar fi manifestat violent in centrul orasului."La data de 7 iunie, politistii Biroului pentru Centrul Universitar din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, au retinut pentru 24 de ore un barbat de 39 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru 4 ... citeste toata stirea