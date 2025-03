Pesta porcina se raspandeste! A mai aparut un focar in Cluj. S-a instituit zona de protectie in mai multe localitati

A fost descoperit un nou focar de pesta porcina in Cluj!Dupa ce lunea trecuta, in urma unor analize s-a confirmat faptul ca in satul Petresti din comuna Mintiu Gherlii exista un focar de pesta porcina africana, acum situatia se repeta.Concret, un nou focar a fost descoperit in aceeasi comuna, de data aceasta in satul Salatiu, urma unui diagnostic pozitiv obtinut de un laborator in data de 28.02.2025.Astfel, autoritatile au instituit o zona de protectie (0-3 km) si o zona de supraveghere ... citește toată știrea