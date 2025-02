Peste 1.100 de accidente inregistrate in Cluj anul trecut, in scadere fata de 2023, dintre care aproape 200 grave, dar creste numarul amenzilor si al soferilor care raman fara permis

Peste 1.100 de accidente inregistrate in Cluj anul trecut, adica aproximativ trei in fiecare zi, dintre acestea aproape doua sute au fost considerate accidente rutiere grave.Mai exact, conform raportului Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, anul trecut in judet au fost inregistrate un numar de 1.169 accidente de circulatie, 194 dintre acestea fiind raportate ca accidente rutiere grave. Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave au fost viteza excesiva sau neadaptata la conditiile ... citește toată știrea