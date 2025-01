Peste 1.100 de cazuri de gripa intr-o saptamana in Cluj, Ministerul Sanatatii introduce starea de alerta epidemiologica

Avand in vedere evolutia rapid crescatoare a infectiilor gripale din ultimele 3 saptamani, asemanatoare cu cea din sezonul precedent, se introduce starea de alerta epidemiologica, pentru limitarea raspandirii infectiilor respiratorii, inclusiv a gripei, anunta azi Ministerul Sanatatii. In Cluj sunt confirmate peste 1.100 de cazuri doar in ultima saptamana, printre cele mai multe din Romania.Mai exact, conform Institutului National de Sanatate Publica, sunt inregistrate 10.950 cazuri de gripa ... citește toată știrea