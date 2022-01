Peste 1.200 de clujeni au avut nevoie de ajutor pentru a-si genera certificatul COVID in ultimele 3 luni

Inca de la aparitia certificatului COVID ca mijloc de acces in diverse locatii, Biblioteca Judeteana "Octavian Goga" a venit in sprijinul clujenilor care nu se descurcau cu generarea online a acestuia.Astfel, din octombrie 2021 si pana in prezent 1.238 de clujeni au apelat la personalul Bibliotecii Judetene pentru a le oferi asistenta gratuita in generarea certificatului COVID. In general, a fost vorba de persoane varstnice, nefamiliarizate cu tehnologia.Oamenii pot apela la ajutor si in ... citeste toata stirea