Peste 1.600 de cazuri noi de infectie cu coronavirus la Cluj doar in ultimele 24 de ore, de departe cele mai multe din tara dupa cele inregistrate in Bucuresti si Timis.E vorba mai exact de 1.638 de cazuri noi de infectie inregistrate doar de ieri pana azi, in Cluj, ceea ce face ca numarul total al cazurilor de infectie depistate de la debutul pandemiei in urma cu aproape doi ani si pana in prezent sa ajunga la peste 115.400, cele mai multe din tara dupa Bucuresti si Timis.In ultimele 24 de ... citeste toata stirea