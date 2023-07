Peste 10 mii de moti si turisti, potrivit fortelor de ordine, au fost prezenti duminica la sarbatoarea traditionala de la Crucea Iancului, din comuna clujeana Marisel.Sarbatoarea se desfasoara de peste 170 de ani, in a doua duminica din luna iulie, in comuna clujeana Marisel, in cinstea lui Avram Iancu si a motilor din timpul Revolutiei de la 1848. Organizata de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Cluj, manifestarea a debutat la ora 12, cand a fost ... citeste toata stirea