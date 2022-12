Peste 100 de amendamente la bugetul de stat, pentru investitii in judetul Cluj, propuse de parlamentarii USR

In contextul dezbaterii bugetului de stat pentru anul 2023, reprezentantii USR considera ca e necesar sa fie alocate mai multe fonduri pentru investitii in judetul Cluj, pentru a accelera dezvoltarea judetului. Parlamentarii USR Cluj au depus peste 100 de amendamente, reprezentand proiecte de investitii pentru dezvoltarea judetului Cluj, si au facut un apel catre parlamentarii de Cluj din alte partide pentru a aduce cat mai multe fonduri in judetul nostru."Judetul Cluj trebuie sa se dezvolte ... citeste toata stirea