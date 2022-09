Peste 1000 de cazuri de COVID-19 in 24 de ore. La Cluj au fost 24

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.059 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 168 mai putine fata de ziua anterioara, arata datele publicate de Ministerul Sanatatii.La Cluj, s-au identificat 24 de cazuri in acest interval. Incidenta la 14 zile e de 2,04, similara cu Timisul (2,05), adica cele mai ridicate din tara.In unitatile sanitare de profil, numarul de persoane internate in sectii cu COVID-19 este de 1.316 cu 108 mai putine fata de ziua anterioara. ... citeste toata stirea