Peste 113 de milioane de euro pentru proiectele destinate reducerii abandonului scolar

Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat joi in consultare publica Ghidul solicitantului in vederea deschiderii unui nou apel de proiecte care se adreseaza unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu o rata de abandon scolar ridicata si performanta scolara scazuta la nivel gimnazial."Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma si Rezilienta (PNRR), a lansat in consultare publica Ghidul solicitantului in vederea ... citește toată știrea