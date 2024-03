Peste 120 de soferi au ramas fara permis la Cluj, in doar 5 zile. Politistii au aplicat 940 de amenzi

In perioada 28 februarie - 3 martie, politistii clujeni au actionat pe raza intregului judet, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.Astfel, controalele demarate in trafic au condus la depistarea 17 infractiuni la regimul rutier, 10 dintre acestea privind conducerea vehiculelor sub influenta alcoolului, iar alte 5 privind conducerea vehiculelor sub influenta substantelor interzise.In total, abaterile constatate au impus aplicarea a 940 de ... citește toată știrea