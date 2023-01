Peste 139.000 de cazuri de infectii respiratorii raportate la nivel national in a doua saptamana din ianuarie - arata Institutul de Sanatate Publica

Potrivit INSP, in saptamana 09.01.2023 - 15.01.2023 (S02/2023) au fost raportate 139.255 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), cu 35.4% mai mult fata de saptamana precedenta."Variatia in plus fata de media calculata de 79.359 cazuri din aceleasi saptamani din 5 sezoane prepandemice (2015-2019) a fost de 75.5%. Maximum de cazuri inregistrat saptamanal in ultimul sezon epidemic (2019-2020) a fost de 171.081 cazuri in 27.01 - 02.02.2020", a transmis, joi, 19 ... citeste toata stirea