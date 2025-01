Peste 150.000 de masini noi au fost inmatriculate in 2024 in Romania. Dacia ramane in topul preferintelor

Romanii au inmatriculat peste 150.000 de masini noi in 2024, cu 4 procente si jumatate mai mult fata de anul precedent. Masinile hibride au devenit mai populare, iar Dacia ramane in topul preferintelor pentru romani.Peste 7 mii de autovehicule noi au fost inmatriculate in plus in 2024, fata de 2023. Cresterea este de aproximativ 4,5%, potrivit Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania.Si inmatricularea de masini second hand a crescut fata de ... citește toată știrea