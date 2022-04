Peste 155.000 de chestionare au fost completate pana acum in Cluj in cadrul recensamantului populatiei, dintre care jumatate online, arata evidentele la zi ale Directiei Judetene de Statistica.Din 14 martie pana ieri in Cluj s-a completat un numar total de 155.688 chestionare atat direct de catre populatie, cat si cu ajutorul recenzorilor in spatiile special amenajate de catre primarii. Din numarul total de chestionare completate la nivelul judetului, aproximativ 58.5% au fost completate in ... citeste toata stirea