Peste 18.000 de cetateni ucraineni au intrat ieri in Romania. Zeci de mii au fugit in tarile vecine, dupa ce Rusia le-a invadat tara

De la inceperea conflictului din Ucraina, 102 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, arata datele Ministerului Afacerilor Interne. 18.558 de cetateni ucraineni au intrat ieri in tara si 9.698 au parasit Romania. O parte dintre refugiati au ajuns si la Cluj, dupa cum anunta cetatenii pe grupurile de socializare unde s-au mobilizat cu ajutor."Pe intreaga perioada a procedurii, solicitantii de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General de Imigrari, daca doresc