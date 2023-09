Peste 5.200 de persoane au luat parte duminica seara la super cine-concertul sustinut The Cinematic Orchestra, incheind memorabil cea de-a XI-a editie a festivalului Jazz in the Park, care a avut loc in Parcul Etnografic "Romulus Vuia" din Cluj-Napoca. In cele trei zile de desfasurare (1-3 septembrie), maibine de 18.000 de persoane au fost cucerite de concertele celor peste 35 de trupe din peste 15 tari aduse de organizatorii festivalului si care au transformat din nou parcul in kilometrul 0 ... citeste toata stirea