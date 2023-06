Salina Turda a fost destinatia preferata pentru 18.000 de turisti in minivacanta de Rusalii. Recordul de vizitare a fost stabilit insa de Paste.De sarbatorile pascale au fost atunci peste 20.000 de persoane. Acum in minivacanta, 18.435 de vizitatori au trecut pragul obiectivului turistic. Catalina Podar, sef Serviciu Turism spune pentru turdanews.net ca in Duminica Rusaliilor a fost cel mai mare aflux de vizitatori, mai exact 4.422 de turisti. "In acest an, minivacanta formata cu ocazia Zilei ... citeste toata stirea