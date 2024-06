Peste 20 de dosare penale, in ziua alegerilor la Cluj! Au fost sesizate zeci de incidente electorale

Alegerile locale si parlamentare s-au desfasurat ieri, 9 iunie in toata tara. La Cluj au existat zeci de incidente, unele dintre ele rezultand in dosare penale.Concret, la nivelul judetului, au fost inregistrate 42 de sesizari in legatura cu procesul electoral, dintre acestea 7 nu s-au confirmat, in 22 de cazuri au fost inregistrate fapte de natura penala, inalte 4 situatii au fost aplicate sanctiuni contraventionale, iar in alte 9 au fost dispuse verificarile ... citește toată știrea