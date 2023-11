Circa 22 de santiere sunt deschide in comuna Floresti pentru proiecte care implica fluidizarea traficului dar si obiective de invatamant, parcuri si spatii verzi sau proiecte de modernizare a retelelor de utilitati (iluminat public, conducte de gaz).Primarul Bogdan Pivariu a tinut sa multumeasca colegilor din Primariei, dupa o vizita pe santier la principalale obiective aflate in prezent in lucuru in Floresti.Potrivit Primariei, se lucreaza pe 22 de santiere, mai precis la:Dezvoltarea ... citeste toata stirea