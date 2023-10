Circa 1500 de clujeni s-au inschis in programul Rabla Local pentru a primit stimulente financiare in schimbul casarii autovehiculelor vechi pe care acestia le detin, potrivit oficialilor Primariei.Administratia locala din Cluj si-a propus sa sustina financiar casarea a 5000 de vehicule vechi in acest program derulat de Ministerul Mediului prin care cei care se inscriu primesc 3000 de lei pentru fiecare masina casata (2400 de lei vin de la Ministerul Mediului si 600 de lei din bugetul ... citeste toata stirea