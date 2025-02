Peste 25.000 interventii pentru pompierii din Cluj in 2024, un record absolut, cele mai multe din ultimii ani, peste anii de pandemie

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Avram Iancu" din Cluj a desfasurat anul trecut peste 25.000 de misiuni, arata raportul institutiei publicat ieri.Este vorba mai exact de 25.931 de misiuni, dintre care peste 18.000 au fost pentru acordarea prim ajutorului medical. In plus, s-au inregistrat 1.177 de solicitari pentru stingerea incendiilor si 57 de misiuni in care a fost necesara descarcerarea. La randul lor, pirotehnistii ISU Cluj au luat parte la 116 misiuni.Spre comparatie, in 2023 ... citește toată știrea