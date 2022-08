Peste 27.000 de semnaturi stranse pentru demiterea ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu. Marul discordiei - Legile Educatiei!

Se inmultesc vocile critice la adresa proiectelor legilor Educatiei promovate de Sorin Cimpeanu. Modificarile legislative din domeniul Educatiei si modul in care ministrul Sorin Cimpeanu incearca sa le promoveze prin mimarea dezbaterii publice i-au revoltat pe cetatenii activi civic.Doar in prima zi de la lansare (de vineri dupa-amiaza pana sambata), petitia initiata sub umbrela "Uniti pentru educatie" pe Platforma Declic stransese deja 15.000 de semnaturi. Peste 27.000 de oameni au semnat ... citeste toata stirea