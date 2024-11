Peste 3.200 de persoane si-au exprimat votul cu urna mobila in Cluj, la alegerile de ieri, aproape 1%

Peste 3.200 de persoane si-au exprimat votul cu urna mobila in Cluj, la alegerile de ieri.Datele oficiale arata ca e vorba de 3.249 persoane care si-au exprimat votul in acest mod la alegerile prezidentiale de ieri, in Cluj, in contextul in care numarul celor care au votat, ieri in Cluj, a fost de 353.549 persoane. Aceasta inseamna ca aproape un procent din totalul alegatilor si-a exprimat votul in acest mod.Amintim, Clujul a avut a doua cea mai buna prezenta la vot la alegerile de ieri, 54, ... citește toată știrea