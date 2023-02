Peste 30 de masini blocate, cu familii si copii, si o ambulanta, au fost repuse in circulatie de inimosii salvatori de la CERT Transilvania

Weekendul acesta voluntarii CERT au salvat zeci de oameni blocati in zapada in judetul Cluj. A fost o vreme de cosmar, iar voluntarii au intervenit inclusiv la solicitarea ISU Cluj pentru a da o mana de ajutor celor aflati in dificultate din cauza ninsorii abundente."Weekendul acesta a fost despre OAMENI.-Oameni blocati, speriati, ingrijorati, pe care am reusit sa ii ajutam, sa ii calmam si sa ii aducem acasa in siguranta. Despre altruismul si curajul colegilor nostri voluntari, care au fost ... citeste toata stirea