Cea de-a XI-a editie a Zilelor Clujului a creat legaturi stranse intre membrii comunitatii clujene. Cele peste 100 de activitati in 40 de locuri din oras au adus laolalta peste 300.000 de oameni in cele 4 zile de festival."Festivalul de suflet al clujenilor este unic prin modul in care angreneaza intreaga comunitate in variatele activitati propuse, iar orasul este plin de zambete, emotii si un optimism contagios. De la spectacolul impresionant cu drone si proiectii video pana la concerte ... citeste toata stirea