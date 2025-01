Peste 300 de persoane salvate pe munte de salvamontistii clujeni in 2024! In ce zone s-au produs cele mai multe accidente la Cluj

Salvamontistii clujeni au fost solicitati sa intervina in 2024 la 235 de cazuri in statiunile de schi, cat si in zonele montane cu aflux de turisti din judetul Cluj.Astfel echipa Salvamont a Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo Cluj si cea a Formatiei Salvamont Vladeasa a salvat in anul precedent 307 persoane.In sezonul de iarna au fost salvate 123 de persoane (au fost 135 de persoane implicate) si vara 130 (172 de persoane implicate).Lunile "de foc" din punct de vedere al ... citește toată știrea