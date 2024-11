Peste 40 copii implicati in accidente rutiere, la Cluj, in 2024! Minorii, vinovati in cele mai multe dintre cazuri

In primele 10 luni ale acestui an au avut loc zeci de accidente rutiere la Cluj in care au fost implicati copii.Concret, in perioada ianuarie-octombrie 2024, la nivelul judetului au avut loc 41 de accidente rutiere in care au fost implicati direct copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani. In urma acestora, 7 dintre minori au fost raniti grav si 35 de raniti usor.In majoritatea cazurilor vina a fost a celor mici, 29 de accidente fiind provocate din vina minorilor. Potrivit politistilor ... citește toată știrea