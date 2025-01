Peste 40 de accidente pe partiile de schi din Cluj, in vacanta de iarna! Sapte turisti au plecat de pe munte cu ambulanta

Zeci de turisti au avut nevoie de ajutorul salvamontistilor clujeni pe partiile din judet, in vacanta de iarna.Salvamontistii au intervenit in 44 de cazuri, indeosebi in cele doua zone schiabile: Marisel si Buscat.In perioada vacantei de Craciun, intre 24 si 29 decembrie 2024, salvamontistii solicitati in 15 cazuri (8 la domeniul Buscat si 7 in Marisel), 2 persoane fiind predate ambulantei.In perioada dintre Revelion si Boboteaza au avut loc ceva mai multe accidente, 29, dintre care 14 la ... citește toată știrea