Peste 40 de familii din Cluj asteapta sa se mute in noile chirii ANL de mai bine de o luna si jumatate. Desi au primit deja cheile nu au deloc curent

Peste 40 de familii asteapta sa se mute in chirii, intr-un nou bloc ANM construit in Dej, judetul Cluj.Inca din 26 mai, 47 de familii din Dej, au primit cheile pentru apartamentele in care urmau sa locuiasca, in noul bloc ANL construit la Dej, potrivit dejanul.ro.Mare le-a fost insa mirarea cand au observat ca nu au curent. Oamenii au asteptat saptamani intregi ca problema sa se rezolve, insa fara vreun rezultat.Viitorii locatari sustin si ca ar fi fost atentionati de angajatii primariei ... citește toată știrea