Peste 40 de grade Celsius, temperatura resimtita la Cluj-Napoca. Judetul este sub cod portocaliu de canicula si disconfort termic

Judetul Cluj se afla sub cod portocaliu de canicula si disconfort termic, in weekendul acesta, 13-14 iulie.Potrivit Meteoplus la ora 15:00 temperatura in Cluj-Napoca era de 42 grade Celsius.Cel mai cald a fost la Oradea unde au fost inregistrate 44 de grade Celsius.Unde se pot racori clujenii?Puncte de hidratare:Piata Lucian Blaga, langa Casa de Cultura a Studentilor Dumitru Farcas;Piata Mihai Viteazul - in statia CTP vizavi de cinematograful Florin Piersic;Opera Maghiara vizavi de ... citește toată știrea