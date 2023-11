Se circula in conditii de iarna pe drumurile din zona de munte a Clujului. In ultimele 48 de ore, au fost folosite peste 420 de tone de material antiderapant in actiunile de deszapezire si de combatere a poleiului pe drumurile judetene.Potrivit autoritatilor locale, in cursul diminetii zilei de luni, 20 noiembrie , pe raza judetului Cluj nu au fost identificate drumuri judetene blocate traficului rutier, dar pe mai multe sectoare de drum circulatia se desfasoara in conditii de iarna.In acest ... citeste toata stirea