Peste 5.000 de elevi din Cluj au sustinut astazi proba la Matematica de la Evaluarea Nationala

Absolventii claselor a VIII-a din judetul Cluj au sustinut azi, 27 iunie 2024, a doua proba scrisa la disciplina Matematica, in cadrul examenului de Evaluare Nationala, 2024.La aceasta proba scrisa, din totalul celor 5.276 de elevi inscrisi in sesiunea iunie-iulie 2024, au fost prezenti 5.117 candidati. Un numar de 159 de absolventi ai claselor a VIII-a nu s-au prezentat la aceasta proba scrisa. In judetul Cluj nu s-au inregistrat situatii care sa impuna desfasurarea acestei probe cu subiecte