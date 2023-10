Un grup de turisti romani se afla inca in Israel, dupa ce au plecat intr-un pelerinaj in Esara Sfanta, organizat de Episcopia Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului, proramat intre 1 si 8 octombrie.Printre cei 56 de pelerini aflati in Israel se afla si aproximativ 20 de persoane din Gherla, informeaza Gherlainfo.ro.Potrivit unuia dintre preotii aflati in Israel, acestia au asistat la scene infioratoare.,,Majoritatea dintre pelerinii care sunt cu noi este pentru prima data cand ies din tara, ... citeste toata stirea