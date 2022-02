Peste 500 de clujeni au iesit in strada pentru Ucraina: "Opriti razboiul!" FOTO

Circa 500 de clujeni au iesit in centrul orasului in semn de solidaritate fata de ucraineni. Ei au cerut oprirea razboiului si masuri ale comunitatii internationale care sa dea rezultate. "Opriti razboiul in Ucraina", "UE, cum sprijini Ucraina", "Razboiul este o violare a drepturilor oamului", "Pace pentru Ucraina", "Moldova, Georgia, Ucraina, cine urmeaza?", Interzici Rusia de la SWIFT", "Sprijinim Ucraina" - sunt cateva dintre mesajele scrise pe foi si diferite bannere aduse de protestatari. ... citeste toata stirea